Duge kolone vozila na izlazu iz BiH

Na magistralnoj cesti Sarajevo, Mostar pojačan je intenzitet saobraćaja, posebno na ulazu u Konjic, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Gužve su zabilježene i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, zbog čega se vozačima savjetuje da putovanja planiraju na vrijeme.

Duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine evidentirane su na graničnim prelazima Novi Grad, Kostajnica, Dubica, Gradina, Ivanica, Izačić i Velika Kladuša. Pojačana frekvencija vozila u oba smjera zabilježena je na prelazima Doljani, Gradiška i Orašje, dok se na ostalim graničnim prelazima za sada ne čeka duže od 30 minuta.

Vozačima koji u nedjelju, 3. maja, planiraju povratak sa juga prema unutrašnjosti zemlje preporučuje se da, ako mogu, izbjegavaju magistralni put M-17 na relaciji Mostar, Sarajevo zbog mogućih gužvi i zastoja. Kao alternativni pravac preporučuje se dionica Kupres, Bugojno, Rostovo, Vitez, Sarajevo.

Na području Federacije BiH večeras do ponoći na snazi je zabrana prijevoza eksplozivnih materija. Zbog registracije putnika po novom EES sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su dodatna zadržavanja na granicama.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A-1 Kakanj, Lašva, gdje je u dužini od tri kilometra zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno desnom stranom, u smjeru Lašva, Kakanj. Na dionicama Sarajevo sjever, Podlugovi i Sarajevo zapad, Lepenica saobraćaj je zbog radova preusmjeren u preticajnu traku.

Zabrana kretanja svih vozila na snazi je preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje, Miljevina. Vozila do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, uz 19 kilometara makadamske ceste, dok teretna vozila moraju ići preko Rogatice i Ustiprače.

Na magistralnoj cesti Tuzla, Bijeljina, na Banj Brdu, vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za teža vozila saobraćaj i dalje obustavljen. Na cesti Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok zabrana za vozila preko 3,5 tone ostaje na snazi.