Dženaza majci i bebi stradalim u teškoj nesreći u Njemačkoj sutra u Rašljevi

Tragedija koja je potresla Bosnu i Hercegovinu i dijasporu doživjet će svoj tužni epilog sutra, kada će se u Rašljevi kod Gračanice klanjati dženaza Hanki (Mehanović) Oštraković i njenom tek rođenom sinu Adianu.

Tridesetdvogodišnja Hanka i njen jednogodišnji sin Adian, tragično su izgubili život 4. oktobra u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Njemačkoj. U nesreći su teško povrijeđeni Hankin suprug Amin Oštraković i njihova trogodišnja kćerka Zara, koji su preživjeli tragediju.

Dženaza majci i sinu obavit će se u četvrtak, 16. oktobra 2025. godine, s početkom u 16 sati. Povorka će krenuti ispred kuće žalosti u Rašljevi, a ukop će biti obavljen na mezarju Buban, gdje će se klanjati zajednička dženaza.

Porodica Oštraković i Mehanović, rodbina, prijatelji i komšije s nevjericom i tugom ispraćaju Hanku i malog Adiana, čija je prerana smrt ostavila duboku prazninu u srcima svih koji su ih poznavali.

Ova nezapamćena tragedija još jednom je podsjetila koliko je život nepredvidiv i krhak, a brojni sugrađani iz BiH i dijaspore izrazili su iskreno saučešće porodici Oštraković u ovim najtežim trenucima.