Obraćanje Edina Džeke putem megafona na utakmici Serie A između Fiorentine i Atalante postalo je tema dana u Italiji nakon što je napadač Fiorentine, odmah poslije poraza od Atalante, prišao navijačima i smirenim tonom uputio poruku. Tokom kratkog obraćanja tražio je podršku i poručio da ekipi treba mir kako bi se izvukla iz rezultatskog pada.

Situacija je zabilježena u zapisniku utakmice jer pravilnici Serie A zabranjuju igračima bilo kakvu komunikaciju s navijačima nakon završetka susreta. Delegat je notirao događaj, što znači da je otvorena procedura i da se čeka procjena disciplinskih organa.

Prema italijanskim izvorima, Džeki može prijetiti novčana kazna, dok se kao teža mjera navodi suspenzija. Ipak, izvještaji naglašavaju da u obraćanju nije bilo agresije niti konflikta, što bi moglo biti evaluirano kao olakšavajuća okolnost. Zbog toga se smatra da odluka može ići u blažem smjeru, iako je pravilo tehnički prekršeno.

U klubu prate situaciju i očekuju zvaničan stav lige, a Džeko je istupom želio spriječiti dodatne tenzije u trenutku kada Fiorentina prolazi kroz loš period rezultata.