Edin Džeko pred suspenzijom? Uradio zabranjenu stvar u Seriji A

Nedžida Sprečaković
Edin Džeko pred suspenzijom? Uradio zabranjenu stvar u Seriji A
Edin Džeko pred suspenzijom? Uradio zabranjenu stvar u Seriji A

Obraćanje Edina Džeke putem megafona na utakmici Serie A između Fiorentine i Atalante postalo je tema dana u Italiji nakon što je napadač Fiorentine, odmah poslije poraza od Atalante, prišao navijačima i smirenim tonom uputio poruku. Tokom kratkog obraćanja tražio je podršku i poručio da ekipi treba mir kako bi se izvukla iz rezultatskog pada.

Situacija je zabilježena u zapisniku utakmice jer pravilnici Serie A zabranjuju igračima bilo kakvu komunikaciju s navijačima nakon završetka susreta. Delegat je notirao događaj, što znači da je otvorena procedura i da se čeka procjena disciplinskih organa.

Prema italijanskim izvorima, Džeki može prijetiti novčana kazna, dok se kao teža mjera navodi suspenzija. Ipak, izvještaji naglašavaju da u obraćanju nije bilo agresije niti konflikta, što bi moglo biti evaluirano kao olakšavajuća okolnost. Zbog toga se smatra da odluka može ići u blažem smjeru, iako je pravilo tehnički prekršeno.

U klubu prate situaciju i očekuju zvaničan stav lige, a Džeko je istupom želio spriječiti dodatne tenzije u trenutku kada Fiorentina prolazi kroz loš period rezultata.

pročitajte i ovo

Sport

Luciano Spalletti uvrstio Edina Džeku u svoju idealnu postavu

BiH

BiH deklasirala San Marino i zadržala prvo mjesto u grupi

Vijesti

Eman Košpo i Edin Džeko zajedno u Fiorentini: Bh. tandem u...

Sport

Edin Džeko zvanično potpisao za Fiorentinu: Nova etapa u karijeri bh....

Sport

Edin Džeko stigao u Italiju, uskoro potpisuje za novi klub

Istaknuto

Barbarez: Poraz u Njemačkoj kao dodatni motiv i šansa da igrači...

Vijesti

Blizu 600 hiljada KM za projekte u Srebreniku i Teočaku

Vijesti

/FOTO/ Put Čevljanovići Nišići ponovo prohodan nakon odrona

Vijesti

Komisija za slobodu vjere: Diskriminacija zbog hidžaba u Općinskom sudu Tuzla

Vijesti

Zamjenih Schmidta Crishock na sastanku sa čelnicima stranaka u PD PSBiH

Vijesti

Vijeće ministara, između ostalog, o Nacrtu zakona o VSTV-u

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]