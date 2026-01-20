Edin Džeko sonorous u dresu Schalkea

Adin Jusufović
džeko
Edin Džeko u dresu Fiorentine, foto: Mrežaa X

Edin Džeko bi karijeru mogao nastaviti u Schalkeu, navode italijanski mediji. Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine imao je i izdašnu ponudu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali ju je odbio jer želi ostati u Evropi i zadržati takmičarski ritam uoči martovskog baraža protiv Velsa.

Dogovor s njemačkim klubom, prema istim izvorima, već postoji, ali transfer još nije zaključen jer Fiorentina i Schalke trebaju usaglasiti završne detalje. Fiorentina navodno želi rasteretiti platni spisak, što bi moglo ubrzati završetak posla.

Džeko je u dosadašnjem dijelu sezone upisao 18 nastupa u svim takmičenjima, odigrao 722 minute i postigao dva gola. Ugovor s Fiorentinom ističe na ljeto, što dodatno olakšava realizaciju eventualnog transfera.

