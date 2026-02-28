Eksplozije u Bahreinu, Kuvajtu i Abu Dhabiju, napadnuta američka baza

Nakon lansiranja iranskih balističkih raketa i dronova, eksplozije su zabilježene u Bahreinu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kuvajtu, a u neposrednoj blizini baza američke vojske primijećeni su oblaci prašine.

U Bahreinu je pogođena baza Juffar, koja predstavlja jednu od ključnih američkih vojnih instalacija za operacije na Bliskom istoku, jer se u njoj nalazi Centralna komanda američkih pomorskih snaga (NAVCENT) i američka Peta flota. Ova baza pruža logističku podršku ratnim brodovima američke mornarice.

Za sada nema zvaničnih informacija o razmjerama štete na američkim vojnim objektima u Bahreinu, ali oblaci prašine na više lokacija ukazuju na to da je dio projektila probio protivzračnu odbranu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina pozvalo je građane da ostanu smireni, da se upute na najbliže sigurno mjesto i prate informacije putem službenih kanala. Vanredno upozorenje izdato je neposredno nakon napada.

Eksplozije izazvane presretanjem iranskih raketa zabilježene su i iznad Abu Dhabija, gdje su, prema dostupnim informacijama, lansirane najmanje dvije balističke rakete. Snažne detonacije prijavljene su i u Kuvajtu, nakon čega je u cijeloj regiji zatvoren zračni prostor.

Novinska agencija Reuters javlja da je iz područja napada vidljiv gust dim, što dodatno potvrđuje intenzitet sukoba. Lokalne vlasti u Bahreinu navode da pomno prate situaciju i ponovo apeluju na stanovništvo da slijedi upute nadležnih službi.

Podsjećamo, Sjedinjene Američke Države i Izrael su pokrenule vojnu operaciju protiv Irana. Za NBC News dvojica američkih zvaničnika potvrdila su da se operacija provodi kombinacijom vazdušnih i pomorskih napada, uz učešće većeg broja borbenih aviona, a da su mete vojni i sigurnosni objekti unutar Irana.