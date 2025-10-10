Elektroprivreda BiH zapošljava nove radnike u više gradova

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo objavilo je oglas za zapošljavanje šest novih radnika na neodređeno vrijeme, u okviru Sektora za javno snabdijevanje, u djelatnosti snabdijevanja električnom energijom.

Elektroprivreda BiH zapošljava referente za obračun u područjima snabdijevanja Zenica, Sarajevo, Travnik i Tuzla, te referenta za analitičke evidencije u Tuzli. Novi radnici će biti raspoređeni na lokacijama Tešanj, Sarajevo, Travnik, Kalesija, Gračanica i Tuzla.

Na poslovima referenta za obračun obuhvaćeni su poslovi vezani za obračun i ugovaranje usluge javnog i rezervnog snabdijevanja, obradu obračunskih elemenata i korekcije računa, te saradnju s distributivnim sistemima i krajnjim kupcima električne energije. Kandidati za ova radna mjesta trebaju imati završenu srednju školu IV stepena – ekonomski tehničar, gimnazija ili elektrotehničar smjer energetika, te najmanje šest mjeseci radnog iskustva.

Za radno mjesto referenta za analitičke evidencije u Tuzli, potrebna je srednja stručna sprema ekonomskog tehničara ili gimnazije i šest mjeseci radnog iskustva. Poslovi uključuju unos i ažuriranje uplata, kontakt s bankama i kupcima, te pripremu naloga i osnova za kontrolu izvoda otvorenih stavki.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave se dostavljaju lično ili poštom na adresu JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Sektor za kadrovske poslove i upravljanje ljudskim resursima, Vilsonovo šetalište 15, sa naznakom radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

