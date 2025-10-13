EPPO optužio bh. zvaničnike zbog korupcije u projektu izgradnje autoputa

Evropsko javno tužilaštvo (EPPO) u Veneciji podiglo je optužnicu protiv šest osoba, među kojima su trojica javnih službenika iz Bosne i Hercegovine, zbog sumnje na prekograničnu korupciju u projektu izgradnje autoputa Pan-evropskog koridora koji povezuje Mađarsku i istočnu Hrvatsku s Bosnom i Hercegovinom i Jadranskim morem.

Istraga se odnosi na dionicu dugu 35 kilometara između Medakova i Poprikuša, koja je dio projekta vrijednog četiri miliona eura za konsultantske usluge unutar šireg projekta izgradnje autoputa ukupne vrijednosti 340 miliona eura. Projekat se finansira iz kredita Evropske investicione banke (EIB) u iznosu od 87 posto, dok preostalih 13 posto pokriva budžet Bosne i Hercegovine.

Sumnje u manipulaciju procesom javne nabavke konsultantskih usluga, koje su navodno pogodovale italijanskoj kompaniji iz Verone, uočene su od strane Evropske investicione banke, nakon čega je pokrenuta istraga. Prema nalazima italijanske policije (karabinjera), trojica bh. zvaničnika su, navodno, učestvovala u koordinisanim radnjama kojima je obezbijeđen posao italijanskoj kompaniji. Među navodnim radnjama su zamjena komisije za ocjenu ponuda, izmjena tehničkog izvještaja i davanje uputa italijanskoj firmi da prilagodi svoju finansijsku ponudu kako bi ostvarila najviši rang, a sve to u zamjenu za novčane i druge pogodnosti.

Tokom septembra 2024. godine, sprovedene su pretrage kancelarija i prostorija osumnjičenih u Italiji radi prikupljanja dokaza. U 2025. godini, zahvaljujući saradnji sa pravosudnim i istražnim organima Bosne i Hercegovine, sprovedeni su dodatni razgovori i istražne radnje u Sarajevu, u koordinaciji s Državnom agencijom za istrage i zaštitu (SIPA). Bosanski osumnjičenici nedavno su obaviješteni o optužbama i svojim procesnim pravima.

Evropsko javno tužilaštvo i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine još su u novembru 2023. godine potpisali sporazum o saradnji i razmjeni informacija, čime je omogućena brža i efikasnija istraga.

Svi osumnjičeni smatraju se nevinima dok se ne dokaže suprotno pred nadležnim italijanskim sudovima.

Evropsko javno tužilaštvo (EPPO) je nezavisna institucija Evropske unije zadužena za istrage, krivično gonjenje i procesuiranje krivičnih djela koja pogađaju finansijske interese EU.