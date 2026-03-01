Erzurum u Turskoj, kao jedno od vodećih zimskih sportskih odredišta u zemlji, priprema se da tokom sezone 2026. ugosti velika međunarodna takmičenja. Vrhunac sezone 2026. bit će FIS Snowboard World Cup.

Turska već godinama zauzima istaknuto mjesto na mapi sportskog turizma, zahvaljujući dinamičnom kalendaru međunarodnih događaja koji se održavaju tokom cijele godine. Ipak, zimski mjeseci donose posebnu energiju – tada uzbuđenje dostiže svoj vrhunac.

Erzurum, dom Skijaškog centra Palandöken i jedno od vodećih zimskih sportskih odredišta u zemlji, priprema se da tokom sezone 2026. ugosti velika međunarodna takmičenja i potvrdi svoju reputaciju vrhunske destinacije za zimske sportove.

Erzurum u Turskoj ponovo domaćin FIS Snowboard World Cup 2026

Nakon što ga je Organizacija za ekonomsku saradnju (ECO) proglasila Turističkom prijestonicom 2025. godine, a ACES (Federacija evropskih prijestolnica i gradova sporta) dodijelila mu titulu prve Evropske prijestolnice zimskih sportova, Erzurum je dodatno učvrstio svoju poziciju na međunarodnoj sceni zimskih sportova.

Poznat po dugim i zahtjevnim stazama, savremenoj infrastrukturi i pouzdanim snježnim uslovima, Palandöken se nameće kao savršena pozornica za elitna sportska takmičenja. Vrhunac sezone 2026. bit će FIS Snowboard World Cup, koji će na padine Palandökena dovesti najbolje svjetske snowboardere i još jednom potvrditi status ovog centra kao domaćina vrhunskih zimskih takmičenja.

Erzurum u Turskoj: Borderi na vrhu Anadolije

FIS Snowboard Cross Svjetski kup vraća se u Skijaški centar Palandöken u Erzurumu od 6. do 8. marta 2026. godine, obilježavajući drugo izdanje ovog prestižnog takmičenja na ovoj destinaciji. Poznat po strmim padinama, dugim stazama i kvalitetnom, suhom snijegu, Palandöken je prepoznat kao jedno od vodećih turskih odredišta za iskusne skijaše i snowboardere.

Na Snowboard Cross natjecanjima sudjelovat će oko 300 sportista iz 20 zemalja. Tokom tri dana čistog adrenalina, najbolji svjetski borderi nadmetat će se na zahtijevnim stazama Palandökena, postižući impresivne brzine i ponovo privlačeći svjetsku pažnju na Erzurum.

Erzurum: Atrakcije van skijaških padina

Skijaški centar Palandöken dominira zimskom sezonom, ali Erzurum nudi bogatstvo prirodnih i kulturnih ljepota tokom cijele godine. Evo kratke liste iskustava koje ne trebate propusititi:

Posjetite Tortumski vodopad, jedan od najimpresivnijih u Turskoj.

Istražite čudesne stjenovite formacije Narmaških vilinskih dimnjaka i slikovitih Sedam jezera u İspiru.

Posjetite važne historijske lokacije: Ulu džamiju, Medresu s dvostrukim minaretima, Yakutiye medresu i Üç Kümbetler (Tri grobnice).

Uživajte u panoramskim pogledima na grad s Aziziye i Mecidiye bastiona.

Okusite lokalne delicije poput cağ kebaba (mesa začinjenog i pečenog na ražnju nad vatrom od drva) i slatke kadayıf dolme natopljene sirupom.

