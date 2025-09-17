EU podržava jačanje kapaciteta Uprave za indirektno oporezivanje

Uprava za indirektno oporezivanje danas je u Banja Luci obilježila uspješan završetak značajnog dvogodišnjeg Twinning projekta, finansiranog od Evropske unije, s ciljem poboljšanja efikasnosti, transparentnosti i usklađivanja sistema indirektnog oporezivanja BiH sa standardima EU.

Od kada je pokrenut u drugoj polovini 2023. godine, taj projekt koji EU finansira sa jedan milion eura pružio je vitalnu podršku UIO. Aktivnosti su uključivale usklađivanje carinskog i poreskog zakonodavstva sa pravom stečevinom Evropske unije (EU acquis), jačanje institucionalnih kapaciteta, i usvajanje najbolje prakse u četiri ključne komponente: carinska politika i oporezivanje, analize rizika i upravljanje rizikom, interna revizija i sprovođenje Akcionog plana FATF a (Radna grupa za finansijsko djelovanje).

Projekt, koji su realizirali stručnjaci iz Italije i Litvanije u saradnji sa kolegama iz Bosne i Hercegovine, donio je značajne zakonodavne prijedloge i praktične alate za jačanje uloge UIO kao moderne i efikasne institucije, što predstavlja značajan korak ka evropskoj integraciji Bosne i Hercegovine – saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Načelnica Sektora za ekonomski razvoj, prirodne resurse i infrastrukturu pri Delegaciji EU u Bosni i Hercegovini Antonella Di Sandri je izjavila da usaglašavanje carinskog i poreskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije ostaje prioritet za Bosnu i Hercegovinu.

– Podržavamo Upravu za indirektno oporezivanje više od dvadeset godina i ta posvećenost se postojano nastavlja. Kroz projekte poput ovog, najbolje prakse i zakonodavstvo EU direktno se prenose iz država članica u zemlje kandidate. To je složen i zahtijevan proces sa hiljadama zakonskih akata koje treba uskladiti, a carine i oporezivanje predstavljaju samu srž ovog napora. Današnji uspješan završetak svjedoči o napretku koji je postignut i nastavku partnerstva na putu BiH ka Evropskoj uniji – kazala je ona.

Stručnjaci iz država članica EU radili su zajedno sa svojim kolegama iz UIO na izradi zakona i podzakonskih akata, kao i na njihovoj praktičnoj primjeni. Među najznačajnijim rezultatima su izrada nacrta Odluke o primjeni novog Zakona o carinskoj politici BiH i ažuriranje i izrada podzakonskih akata i uputstava u oblasti carina, akciza i PDV procedura.

Pored toga, projektne aktivnosti su obuhvatale obuku internih revizora, obuku carinskih službenika o kontroli gotovine te podršku uvođenju procedura za upravljanje rizikom usklađenosti, s ciljem daljeg jačanja kapaciteta UIO za efikasan i transparentan rad.

Projekt je implementiran od strane konzorcija na čelu sa Italijanskom agencijom za carine i monopol, Upravom za carine Litvanije, Talijanskom poreskom upravom i EUTALIA-om kao tijelom ovlaštenom od strane EU.

Taj projekt, vrijedan jedan milion eura, predstavlja ključnu podršku EU u procesu usklađivanja zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa standardima EU u oblasti indirektnog oporezivanja.

Ta izjava naglašava kontinuiranu posvećenost EU Bosni i Hercegovini u procesu usklađivanja sa evropskim standardima, posebno u oblasti indirektnog oporezivanja – saopćeno je iz UIO BiH.