Evo kako spakovati kofer tako da sve stane i da ne pređete dozvoljenu težinu

Metoda rolanja kao najpraktičniji pristup

Prilikom priprema za putovanje mnogi se suočavaju s istim pitanjem, kako spakovati sve što im je potrebno, a da kofer ne bude pretežak, prenatrpan ili pun zgužvane odjeće. Jedan od najučinkovitijih načina jeste metoda rolanja.

Kada se garderoba urola, ne samo da zauzima manje prostora nego se i manje gužva. Majica se položi licem prema dole, rukavi se lagano preklupe, a materijal se zarola od donjeg dijela prema gore.

Kod hlača se spoje nogavice i počinje se rolati od struka ka dole. Ovakav način slaganja omogućava preglednost i maksimalno iskorištavanje svakog ugla kofera.

Pametan izbor materijala olakšava pakovanje

Odabir odjeće koja je pogodna za putovanje jednako je važan kao i način pakovanja. Tkanine koje se lako gužvaju, poput lana i kepera, najbolje je izbjegavati jer zahtijevaju peglanje odmah nakon raspakivanja.

Praktičnije su mješavine pamuka, viskoza, sintetički materijali i sve što prirodno ostaje ravno i glatko. Odjeću koju planirate odmah obući stavite na vrh kofera kako bi ostala što urednija.

Ako vas nakon slijetanja čeka sastanak ili večera, unaprijed izdvojite garderobu za taj trenutak i spakirajte je posljednju, piše Abago.com.

Raspored težine kao ključ urednog kofera

Kako bi kofer ostao stabilan, teže predmete poput knjiga, cipela ili kozmetičkih proizvoda najbolje je smjestiti na samo dno.

Između osjetljivijih komada garderobe možete ubaciti tanke plastične kese kako biste spriječili oštećenja i dodatno umanjili mogućnost gužvanja. Mini platnene torbice, ukoliko ih imate, pomažu u organizaciji pa se garderoba može rasporediti po grupama, što značajno olakšava i samo raspakivanje.

Popunjavanje prostora za sigurnije putovanje

Kofer ne bi smio biti ni premalo ni previše napunjen. Ako je poluprazan, stvari se tokom puta pomjeraju, što može dovesti do oštećenja ili gužvanja. Ako je prepun i jedva se zatvara, postoji rizik da se rajsferšlus ošteti ili da kofer pukne pod pritiskom.

Preostale praznine mogu se popuniti laganim papirom ili praznim kesama, što zadržava stabilnost i ravnomjernost sadržaja.

Važno je izbjeći pretjerivanje s količinom odjeće jer se tako garantira gužvanje, a kasnije i problemi pri povratnom pakovanju, kada se obično donosi i pokoji suvenir više.

Na ovaj način kofer postaje organizovan, pregledan i siguran, a putovanje počinje bez stresa oko viška kilograma ili zgužvanih stvari.