FBiH: U školskoj 2025/2026. manji broj učenika u osnovnim školama

Prema prvim rezultatima, ukupan broj učenika upisanih u redovne osnovne škole i škole za učenike sa posebnim potrebama u školskoj 2025/2026. godini iznosi 161.421, što je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 1,4 posto, odnosno za 2.254 učenika. Udio učenica u ukupnom broju učenika iznosi 48,8 posto, pokazaju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Posmatrano po kantonima, najveći broj upisanih učenika je u Kantonu Sarajevo (23,8 posto u odnosu na ukupan broj upisanih učenika u Federaciji BiH) i Tuzlanskom kantonu (20,1 posto), a najmanji broj upisanih učenika je u Posavskom kantonu/županiji (0,9 posto) i Bosansko podrinjskom kantonu (1,2 posto)

U školskoj 2025/2026.godini u prve razrede osnovnih škola upisano je 17.450 učenika, što je u odnosu na prethodnu školsku 2024/2025. godinu manje za 2,0 posto.

Od ukupnog broja učenika u nižim razredima (od prvog do petog razreda ) je upisano 54,9 posto učenika, a u višim razredima (od šestog do devetog razreda) je upisano

45,1 posto učenika.

U školskoj 2025/2026. godini, 70.671 redovni učenik pohađa srednjoškolsko obrazovanje, što je više za 0,5 posto, odnosno za 327 učenika u odnosu na stanje prethodne školske godine. Udio učenica u srednjem obrazovanju iznosi 50,4 posto.

Posmatrano po kantonima, najveći broj učenika je u Kantonu Sarajevo

(22,3 posto u odnosu na ukupan broj upisanih učenika u Federaciji BiH) i

Tuzlanskom kantonu (20,1 posto), a najmanji broj učenika je u Bosanskopodrinjskom kantonu (1,1 posto) i Posavskom kantonu/županiji (1,0 posto).

Posmatrano po vrsti srednje škole, najveći broj učenika pohađa tehničke i srodne škole (52,9 posto) zatim gimnazije (21,7) te stručne trogodišnje škole (20,7 posto.)