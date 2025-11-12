Federacija BiH bilježi rast zaposlenosti i fiskalnog prometa

Arnela Šiljković - Bojić
Zgrada Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine
Foto: Ilustracija/ Zgrada Porezne uprave FBiH

Porezna uprava Federacije BiH objavila je da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu od početka godine do kraja oktobra uplatili 7,3 milijarde KM javnih prihoda, što je za više od 739 miliona KM ili 11,27 posto više u odnosu na isti period prošle godine.

Broj zaposlenih prema prebivalištu zaposlenika iznosi 547.520 i veći je u odnosu na prethodni mjesec. Najveće povećanje zaposlenosti zabilježeno je u oblastima obrazovanja, administrativnih i pomoćnih djelatnosti, proizvodnje gotovih metalnih proizvoda, te trgovine motornim vozilima i motociklima. Pad zaposlenosti zabilježen je u djelatnostima javne uprave i odbrane, skladištenja i transporta, ugostiteljstva, proizvodnje odjeće i posredovanja u zapošljavanju.

Prema evidencijama Porezne uprave, do 35 godina starosti zaposleno je 175.695 osoba, što čini 32 posto ukupnog broja zaposlenih, dok je starijih od 36 godina 371.825, odnosno 68 posto. U Federaciji BiH zaposleno je 55,5 posto muškaraca i 44,5 posto žena.

Na području Federacije BiH instalirano je 109.374 fiskalnih uređaja putem kojih je u oktobru evidentiran promet veći od 6,6 milijardi KM. U odnosu na isti mjesec prošle godine broj fiskalnih uređaja porastao je za 4.639, dok je ukupni promet bio veći za više od 318 miliona KM.

Ukupan promet od početka godine premašio je 60,6 milijardi KM, što predstavlja rast od 6,43 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

Najveći broj fiskalnih uređaja evidentiran je na području Općine Centar Sarajevo, dok je najveći promet zabilježen u Općini Ilidža, gdje je ukupna vrijednost prometa premašila 533 miliona KM, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.

