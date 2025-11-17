Femicid u Mostaru potresao javnost, Lejla Vuković traži hitnu reakciju institucija

RTV SLON

Femicid u Mostaru ponovo je uznemirio javnost u Bosni i Hercegovini i otvorio bolna pitanja o sigurnosti žena. Oglasila se i Lejla Vuković, zamjenica predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona i predsjednica OŽ SDA TK, poručivši da je duboko potresena još jednim izgubljenim životom.

Vuković je naglasila da svaka ubijena žena predstavlja tragediju cijelog društva, jer ovakvi slučajevi pokazuju koliko je nasilje nad ženama postalo ozbiljan i sve prisutniji problem. Istakla je da se sutra svako može naći u takvoj situaciji, te da šutnja znači odobravanje i održavanje nasilja koje se ponavlja iz godine u godinu.

U svojoj objavi pozvala je nadležne institucije na hitnu i odlučnu reakciju, uz jasnu poruku da je potrebna efikasna i stvarna zaštita žena u svim dijelovima države. Naglasila je da se mora postići nulta tolerancija prema nasilju, jer femicid nije izolovani slučaj, nego zločin koji zahtijeva najviši nivo društvene i institucionalne odgovornosti.

Prema njenim riječima, vrijeme je da se prestane govoriti o pojedinačnim propustima i da se počne djelovati kroz konkretne mjere koje će povećati sigurnost žena i spriječiti nove tragedije. Femicid u Mostaru postao je još jedan bolan dokaz da se ovaj problem ne može ignorisati, dok javnost očekuje hitne korake institucija.

Rusejla Halilović: Sistem ne štiti žene, femicid u Mostaru ponovo otvorio teška pitanja

pročitajte i ovo

BiH

Rusejla Halilović: Sistem ne štiti žene, femicid u Mostaru ponovo otvorio...

Istaknuto

Femicid u Mostaru: Ubijena žena koja je mjesecima primala prijetnje od...

BiH

Na današnji dan 1993. godine srušen je Stari most u Mostaru

BiH

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke uskoro na novoj adresi

Politika

Hapšenje policajaca u Tuzlanskom kantonu: Lejla Vuković traži najstrože kazne i...

Vijesti

Film „Partizanska nekropola” prikazan u Mostaru pred punom salom

BiH

Otvoreno prvenstvo BiH: Kenan Dračić isplivao novi državni rekord

BiH

Nema više preko granice sa neplaćenom kaznom, novi sistem u funkciji

Vijesti

Otkazana Zima u Tuzli i javni doček Nove godine

BiH

Mehemed Vukalić osuđen na 42 godine zatvora za trostruko ubistvo

Istaknuto

U New Yorku će danas biti otkriven „Cvijet Srebrenice“ ispred zgrade UN-a

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]