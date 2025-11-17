Femicid u Mostaru potresao javnost, Lejla Vuković traži hitnu reakciju institucija

Femicid u Mostaru ponovo je uznemirio javnost u Bosni i Hercegovini i otvorio bolna pitanja o sigurnosti žena. Oglasila se i Lejla Vuković, zamjenica predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona i predsjednica OŽ SDA TK, poručivši da je duboko potresena još jednim izgubljenim životom.

Vuković je naglasila da svaka ubijena žena predstavlja tragediju cijelog društva, jer ovakvi slučajevi pokazuju koliko je nasilje nad ženama postalo ozbiljan i sve prisutniji problem. Istakla je da se sutra svako može naći u takvoj situaciji, te da šutnja znači odobravanje i održavanje nasilja koje se ponavlja iz godine u godinu.

U svojoj objavi pozvala je nadležne institucije na hitnu i odlučnu reakciju, uz jasnu poruku da je potrebna efikasna i stvarna zaštita žena u svim dijelovima države. Naglasila je da se mora postići nulta tolerancija prema nasilju, jer femicid nije izolovani slučaj, nego zločin koji zahtijeva najviši nivo društvene i institucionalne odgovornosti.

Prema njenim riječima, vrijeme je da se prestane govoriti o pojedinačnim propustima i da se počne djelovati kroz konkretne mjere koje će povećati sigurnost žena i spriječiti nove tragedije. Femicid u Mostaru postao je još jedan bolan dokaz da se ovaj problem ne može ignorisati, dok javnost očekuje hitne korake institucija.