Finale Svjetskog prvenstva donosi produženo poluvrijeme i muzički spektakl

Pauza između dva poluvremena finalne utakmice Svjetskog prvenstva, koja će u nedjelju biti odigrana na stadionu New York New Jersey, trebala bi trajati između 20 i 25 minuta zbog muzičkog programa osmišljenog po uzoru na Super Bowl.

Centralni dio programa trajat će oko 11 minuta, a među glavnim izvođačima najavljeni su Madonna, Shakira i južnokorejska K-pop grupa BTS.

Prema informacijama iz FIFA-e, razmatra se nekoliko načina organizacije pauze. Jedna od mogućnosti je da odmor ukupno traje oko 20 minuta, dok druga predviđa da muzički program bude održan nakon uobičajene pauze od 15 minuta.

Pravila Međunarodnog odbora nogometnih saveza propisuju da igrači između dva poluvremena imaju pravo na odmor koji ne smije trajati duže od 15 minuta, zbog čega će produženje pauze otvoriti pitanje usklađenosti programa s važećim nogometnim pravilima.

Sličan koncept FIFA je primijenila tokom prošlogodišnjeg finala Svjetskog klupskog prvenstva, također odigranog u New Jerseyju. Pauza je tada trajala 24 minute, a nastupili su Coldplay, J Balvin, Doja Cat, Tems i Emmanuel Kelly.

Programu ovogodišnjeg finala pridružio se i Justin Bieber, dok su među najavljenim izvođačima Burna Boy, Gustavo Dudamel, hor PS22 i Coldplay. Muzički dio osmislio je i producirao frontmen Coldplaya Chris Martin.

Finalna utakmica počet će u 15 sati po lokalnom, odnosno u 21 sat po srednjoevropskom vremenu, dok je početak završne ceremonije planiran sat i po prije susreta.

U ceremoniji će učestvovati Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams i internetska zvijezda IShowSpeed, dok će američku himnu izvesti Jennifer Hudson.

Španija je plasman u finale izborila pobjedom nad Francuskom rezultatom 2:0, a za titulu svjetskog prvaka igrat će protiv pobjednika drugog polufinalnog susreta između Engleske i Argentine.