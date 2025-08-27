Fizički obračun u Povljani: među privedenima i državljanin BiH

Sedmorica muškaraca, među kojima su trojica hrvatskih državljana, dva državljanina Srbije te po jedan državljanin Crne Gore i Bosne i Hercegovine, privedeni su na prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru zbog remećenja javnog reda i mira.

Kako je saopćila zadarska policija, incident se dogodio 24. augusta u ranim jutarnjim satima u kampu u Povljani, gdje su osumnjičeni na naročito drzak način remetili mir, i to u prisustvu drugih gostiju.

Kriminalističkom istragom utvrđeno je da su trojica hrvatskih državljana (30, 24 i 19 godina) te 25-godišnji državljanin Srbije oko pet sati ujutro došli do zaposlenika kampa, gdje je došlo do verbalnog, a zatim i fizičkog sukoba s 27-godišnjim državljaninom Srbije, 32-godišnjim državljaninom Crne Gore i 26-godišnjim državljaninom BiH. Tuča se nastavila i izvan objekta, pri čemu je oštećen inventar.

Svi sudionici privedeni su u policijsku stanicu, a kod većine je potvrđeno prisustvo alkohola u krvi. Hitna pomoć pregledala je učesnike sukoba, te su kod trojice konstatirane lakše tjelesne povrede.

Policija je naknadno utvrdila da je sukobu prethodilo remećenje reda u jednom ugostiteljskom objektu u Povljani oko tri sata ujutro. Tada su učestvovala dvojica Hrvata (24 i 19 godina) te 27-godišnji državljanin Srbije. Protiv njih je podnesen optužni prijedlog, a 24-godišnjak se tereti i za prekršaj iz Zakona o suzbijanju diskriminacije.