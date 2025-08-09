Težak fizički obračun u ugostiteljskom objektu u Živinicama

Sinoć oko 22 sata u jednom ugostiteljskom objektu na gradskom bulevaru u Živinicama došlo je do fizičkog sukoba u kojem je učestvovalo više osoba. Policija je odmah po prijavi izašla na teren i potvrdila navode dojave.

U sukobu su, prema informacijama iz Policijske uprave Živinice, učestvovala četiri lica – J.Dž. (1991), S.Dž. (2005), S.H. (2002) i I.V. (1979), svi sa područja Živinica. Svima je ukazana ljekarska pomoć u Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Živinice, a dvojica učesnika, I.V. i S.Dž., zbog težine povreda prebačeni su na liječenje u UKC Tuzla, gdje su ljekari konstatovali teške tjelesne povrede.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a pod njegovim nadzorom policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije PU Živinice provode istražne radnje radi utvrđivanja okolnosti i dokumentovanja ovog događaja.