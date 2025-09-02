Forto: Zahtjevi prevoznika djelimično su realizovani, dio nije u nadležnosti Ministarstva

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto održao je u ponedjeljak u poslijepodnevnim satima sastanak s predstavnicima Konzorcija, na kojem su sumirane aktivnosti na realizaciji ukupno 17 zahtjeva. Ministar je ponovio da pitanje primjene šengenskih propisa — posebno ograničenog boravka vozača u EU — traži multisektorski i regionalni pristup.

U ostatku agende, Ministarstvo je do danas realiziralo 11 zahtjeva, dok je pet u fazi realizacije; zahtjevi koji se odnose na akcize, carinske režime i entitetske putarine nisu u nadležnosti Ministarstva komunikacija i prometa, saopćeno je iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH.

Ministar je kazao da je zajednička inicijativa za formiranje Odbora za olakšice u transportu srušena od strane SNSD ministara, uz javnu podršku koordinatora Konzorcija Logistika Velibora Peulića.

– Imali smo sastanak; suočen sa dokazima, gospodin Peulić je naprasno napustio razgovor – rekao je ministar Forto.

– Ponudio sam rješenje: da u roku od 30 dana finaliziramo izmjene i dopune Pravilnika o licencama i Pravilnika o registraciji vozila, te da objavimo Pravilnik o CEMT dozvolama — elektronski CEMT stupa na snagu 1. januara 2026., a planirana objava je 1. oktobra 2025. Istovremeno pokrećemo analizu cijene ECMT ‘bijelog certifikata’ radi smanjenja troškova i inicijativu da se takse za CEMT smanje sa 500 KM na 100 KM. Na njima je da preuzmu odgovornost i urade svoj dio posla – kazao je ministar Forto.

Govoreći o nadležnostima izvan MKT-a, ministar je poručio: Pozivam premijere entiteta da urade svoj dio — da podrže funkcionalan mehanizam koordinacije, uklone prepreke u svojim resorima i omoguće da dogovorena rješenja prorade na terenu.

Naglasio je i regionalni okvir i da je spreman pozvati ministre iz regiona da zajedno nastupe u Briselu, “iako ne možemo garantovati odluke EU, možemo pokazati jedinstvo i ozbiljnost“.

– Naravno da su moje sugestije bazične, ali samo tako javnost može razumjeti šta se dešava i ko u kojem dijelu sistema snosi odgovornost – kazao je Forto.

Osvrćući se na politički kontekst, pozvao je “prevoznike koji podržavaju Milorada Dodika da, umjesto blokada koje štete svima, protestuju ispred sjedišta stranke koja je za BRICS, a protiv EU — pa neka tamo traže svoja prava”.

Predstavnici Konzorcija najavili su da će rukovodstvo večeras u Doboju održati sastanak i naknadno se izjasniti o daljim aktivnostima, uključujući i sudbinu protesta započetog jutros.

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine ostaje otvoreno za dalju saradnju i koordinaciju s prevoznicima te je spremno, u okviru svojih nadležnosti, realizirati i druge inicijative koje će olakšati rad sektora, navodi se u saopćenju Ministarstva.