Francuska i Španija večeras u velikom okršaju za finale Svjetskog prvenstva

Francuska i Španija večeras će u Arlingtonu odigrati prvo polufinale Svjetskog prvenstva, u susretu dvije selekcije koje su tokom dosadašnjeg dijela turnira pokazale najviše.

Francuzi su do polufinala stigli bez poraza. Nakon maksimalnog učinka u grupnoj fazi, u šesnaestini finala savladali su Švedsku, potom Paragvaj u osmini finala, dok su u četvrtfinalnom susretu bili bolji od Maroka.

Španija je takmičenje u nokaut fazi počela pobjedom protiv Austrije, nakon čega je eliminirala Portugal. Plasman među četiri najbolje reprezentacije osigurala je trijumfom nad Belgijom rezultatom 2:1. Španci su i grupnu fazu završili na prvom mjestu, bez poraza.

Pred utakmicu se govori i o uslovima u kojima su dvije reprezentacije provele dosadašnji dio prvenstva. Španski mediji navode da je njihova selekcija imala više putovanja, češće promjene vremenskih zona i dan manje odmora, dok je Francuska gotovo cijeli turnir boravila u svojoj bazi u Bostonu.

Francuzi su, ipak, većinu utakmica igrali na otvorenim stadionima, dok je Španija češće nastupala na stadionima sa zatvorenim krovom i klimatizacijom. Španski mediji smatraju da bi prilagođenost takvim uslovima mogla biti jedna od prednosti njihove reprezentacije.

Pobjednik večerašnjeg duela plasirat će se u finale, gdje će igrati protiv boljeg iz drugog polufinalnog susreta između Engleske i Argentine.

Utakmica Francuske i Španije počinje u 21 sat u Arlingtonu.