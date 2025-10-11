Fudbalerke Slobode danas protiv Željezničara

Seniorke ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla u okviru 4. kola Prve ženske federalne lige gostuju kod ŽNK “Željezničar” Bosanska Krupa. Utakmica je zakazana za danas, s početkom u 15:30 sati.

Nakon dobrih nastupa u prethodnim kolima, Tuzlanke putuju s ciljem da pruže borbenu igru i osvoje bodove na teškom gostovanju.

Također, danas selekcija U-13 igra u Bosanskoj Krupi, s početkom u 13:00 sati, protiv iste ekipe. Za najmlađe fudbalerke ovo je vrijedna prilika za sticanje iskustva i dokazivanje na takmičarskoj sceni.

Klub vjeruje da će obje selekcije dostojno predstaviti ŽFK “Sloboda 2024” i grad Tuzlu, pokazujući zajedništvo, zalaganje i sportski duh.