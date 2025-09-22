Fudbalerke Slobode poražene od ekipe Inter Posušje, mladi tim skuplja iskustvo

Fudbalerke Slobode doživjele su jučer poraz na domaćem terenu protiv jedne od najiskusnijih ekipa u ligi, Intera iz Posušja, rezultatom 0:2. Iako su gošće opravdale ulogu favorita, Tuzlanke su pokazale borbenost i potencijal da u narednom periodu budu ozbiljan protivnik i ekipama iz samog vrha.

Utakmica je protekla u čvrstom ritmu, a presudile su individualne greške koje su gošće znale iskoristiti. Trener Slobode, Armin Mujezinović, nakon meča je istakao da nema opravdanja za poraz, ali i da je ekipa dobila vrijednu lekciju: „Presudile su naše greške, a ja kao trener preuzimam odgovornost. Protivniku čestitam na pobjedi. Moja mlada ekipa je ovim susretom stekla jedno vrijedno iskustvo i sada je svjesna sa kakvim se kvalitetom moramo nositi.“

Posebna zahvalnost upućena je navijačima koji su u velikom broju došli pružiti podršku. „Jučer smo imali zaista veliki broj navijača, što se rijetko može vidjeti, i to nam daje dodatnu snagu“, dodao je trener.

ŽFK Sloboda se sada okreće narednom izazovu – utakmici protiv ekipe Respekt Sarajevo, uz jasnu poruku da će nastaviti rasti iz svake odigrane utakmice i podizati nivo igre.