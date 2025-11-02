Fudbalerke ŽFK “Sloboda 2024” danas protiv Intera iz Posušja

Seniorska ekipa ŽFK “Sloboda 2024” Tuzla danas gostuje u Posušju gdje će odmjeriti snage s ekipom ŽNK “Inter” Posušje.

Riječ je o izuzetno važnoj utakmici protiv direktnog konkurenta za ulazak u viši rang takmičenja, a tuzlanske fudbalerke u ovaj meč ulaze spremne, motivisane i s jasnim ciljem – osvojiti bodove koji bi ih približili ostvarenju sportskog sna.

“Očekujemo u nedjelju utakmicu koja je, u ovom trenutku, najvažnija utakmica sezone. Idemo protiv vrlo kvalitetnog protivnika, izravnog konkurenta za prvo mjesto u Prvoj ligi Federacije. Nažalost, u prvoj utakmici na domaćem terenu smo izgubili. Mogu reći da je tada ekipa Inter iz Posušja bila konkretnija i sretnija. Mi tada nismo pokazali svoje pravo lice. Kroz ovih mjesec dana, prije i poslije te utakmice, mislim da smo narasli kao ekipa i pokazali svojim igrama da možemo puno više od onoga što smo prikazali u toj utakmici”, poručio je trener seniorske ekipe ŽFK “Sloboda 2024”, Armin Mujezinović.

Utakmica počinje u 19:00 sati, dok će informacije o eventualnom live prijenosu biti objavljene naknadno.

