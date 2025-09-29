Fudbalerke ŽFK Sloboda ostvarile su pobjedu u drugom kolu, savladavši ekipu ŽFK Respekt na stadionu Otoka u Sarajevu rezultatom 1:0.

Tuzlanke su tokom cijelog meča imale inicijativu i veći posjed lopte. U prvom poluvremenu propuštene su dobre prilike, a najbolja je bila iz slobodnog udarca kada je loptu na putu u mrežu zaustavila prečka. Ipak, u nastavku igre strpljiva i organizovana igra donijela je pogodak – u 54. minuti Amina Hasanović je preciznim udarcem dovela Slobodu u vodstvo.

U natavku utakmice golmanica Amila Delić isključena je zbog navodnog igranja rukom van kaznenog prostora, što je bio pravi šok za cijelu ekipu. Umjesto nje šansu je dobila mlada Amila Suljić, koja je odlično zamijenila svoju kolegicu i sačuvala mrežu.

Domaće igračice su imale priliku iz jedanaesterca, ali ga nisu realizovale. Tuzlanke su potom disciplinovanom igrom i pored toga što su igrale s igračicom manje, uspjele sačuvati minimalnu prednost i upisati tri boda.

Iz stručnog štaba poručuju da je ekipa pokazala zrelost, fizičku spremu i timski duh, a ova pobjeda predstavlja značajan podsticaj za nastavak prvenstva.

U-13 selekcija blistala na Tušnju

Pored uspjeha seniorki, Tuzla je ovog vikenda bila domaćin turnira Razvojne lige BiH za U-13 selekcije. Mlade fudbalerke Slobode ostvarile su odlične rezultate i pokazale veliki napredak.

Na otvaranju turnira savladale su ŽFK Budućnost Banovići sa 5:0, dok je meč sa ekipom SFK Sarajevo 2000 završen neriješeno 1:1. U posljednjoj utakmici protiv ŽFK Radnik Bijeljina Sloboda je slavila rezultatom 2:1, zaključivši turnir pobjednički.

Trener djevojčica Nijaz Selmanović naglasio je da je protiv jakih ekipa posebno do izražaja došao timski duh i zajedništvo, te zahvalio publici na podršci sa tribina stadiona Tušanj.

Ovim nastupima, i seniorke i mlađe selekcije ŽFK Sloboda potvrđuju da Tuzla ima svijetlu budućnost u ženskom fudbalu.