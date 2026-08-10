Glovo danas prestaje s radom u Bosni i Hercegovini, čime se jedna od najpoznatijih platformi za dostavu hrane, namirnica i drugih proizvoda povlači s domaćeg tržišta.

Nakon obustave poslovanja korisnici u BiH više neće moći naručivati putem Glovo aplikacije, koju su proteklih godina koristili za dostavu iz restorana, trgovina i drugih prodajnih objekata.

Iz kompanije su ranije saopćili da je odluka o povlačenju donesena u okviru promjene poslovne strategije i usmjeravanja ulaganja na tržišta na kojima vide veći prostor za daljnji rast.

Kako su naveli, cilj je dodatno fokusirati prisustvo kompanije i raspoložive resurse usmjeriti prema ključnim tržištima s visokim potencijalom razvoja. Smatraju da će im takva odluka omogućiti kvalitetnije pružanje usluga milionima korisnika koji njihovu aplikaciju koriste širom svijeta.

Podrška zaposlenicima nakon povlačenja Glova iz BiH

Iz Glova su zahvalili zaposlenicima u Bosni i Hercegovini na njihovom radu i doprinosu poslovanju kompanije tokom prethodnih godina.

Poručili su da će zaposlenicima na koje se povlačenje s tržišta direktno odnosi pružiti podršku tokom tranzicijskog perioda, uz nastojanje da cijeli proces bude proveden uz pažnju i poštovanje prema radnicima.

Kompanija je naglasila i da će ispuniti sve finansijske i zakonske obaveze prema zaposlenicima, partnerima i drugim stranama koje su povezane s njenim poslovanjem u Bosni i Hercegovini.

Povlačenjem kompanije Glovo iz Bosne i Hercegovine korisnicima prestaje biti dostupna jedna od platformi koja je posljednjih godina bila prisutna na domaćem tržištu dostave hrane i drugih proizvoda.