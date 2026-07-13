Godišnji odmor u BiH zaposlenima u prosjeku traje 21,6 dana, dok bi željeli gotovo 30 dana odmora. Istovremeno, više od polovine očekuje regres, a svaki četvrti ispitanik bio bi spreman dio povišice zamijeniti za dodatne slobodne dane.

Iako bi godišnji odmor trebao biti vrijeme za potpuni predah od poslovnih obaveza, za mnoge zaposlene u Bosni i Hercegovini posao ne prestaje ni tokom odmora. Čak 42 posto ispitanika navodi da su nadređenima dostupni uvijek ili često, dok većina smatra da broj dana odmora koji trenutno imaju nije dovoljan.

Pokazalo je to regionalno istraživanje o godišnjim odmorima za 2026. godinu, koje je provela grupacija Alma Career, u okviru koje djeluju vodeći portali za zapošljavanje u regiji, među kojima je i MojPosao.ba.

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Koliko dana godišnjeg odmora zaposleni zaista žele?

Ispitanici u Bosni i Hercegovini u 2026. godini u prosjeku imaju 21,6 dana godišnjeg odmora, što predstavlja blagi rast u odnosu na prošlogodišnjih 21,1 dan.

Njihove potrebe i očekivanja ipak su znatno veći. U prosjeku bi željeli 29,6 dana odmora, odnosno gotovo osam dana više nego što trenutno imaju.

Tek 30 posto ispitanika smatra da ima dovoljno slobodnih dana, dok ih 58 posto želi više. Dodatnih 12 posto navodi da postojeći broj dana odmora nije odgovarajući jer premalo slobodnog vremena negativno utječe na produktivnost.

Potreba za dužim odmorom raste i s godinama. Ispitanici mlađi od 30 godina željeli bi u prosjeku 27,8 dana, oni od 30 do 45 godina 29,5 dana, dok zaposleni stariji od 45 godina smatraju da bi im bilo potrebno 30 dana godišnjeg odmora.

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Godišnji odmor u BiH najkraći kod malih i domaćih privatnih poslodavaca

Broj dana godišnjeg odmora u BiH značajno se razlikuje u zavisnosti od veličine i vlasničke strukture poslodavca.

Zaposleni u malim kompanijama i institucijama imaju u prosjeku 19,3 dana odmora, dok u srednje velikim organizacijama prosjek iznosi 22,2 dana. Zaposleni u velikim organizacijama imaju prosječno 22,6 dana odmora.