Goraždanin Kemal Adžem iz Hataya: Situacija je užasna, teško je opisati

Sanje u Hatayu je užasno, teško je opisati posljedice razornog zemljotresa – riječi su pripadnika USAR tima Federalne uprave Civilne zaštite, Goraždanina Kemala Adžema koji od srijede sa svojim kolegama boravi u ovom najteže pogođenom gradu.

Potvrđuje da brojni spasioci iz različitih dijelova svijeta, među kojima i BiH ulažu nadljudske napore kako bi pomogli unesrećenom stanovništvu

– U centru grada Hataya u Turskoj, šesti dan nakon razornog zemljotresa, situacija je užasna. Ne može se opisati osjećaj kada vidite dijelove tijela i tražite ostatak. Zamislite situaciju da je zgrada od 11 spratova, da je isto toliko ploča srušeno jedna na drugu, pa kakva tijela ispod mogu biti – navodi on u razgovoru za Fenu.

Dodaje da, iako je nade sve manje, spasilački timovi još uvijek pronalaze žive osobe.

– Upravo sad je termalna kampera otkrila nekog živog ispod ruševina i borimo se da dođemo do njega. Kolege iz drugih USAR timova sinoć su u zgradi pored naše na kojoj radimo, u dvije prostorije pronašli 10 osoba koje su preživjele. Oni koji su se ranije spasili nalaze se oko urušenih zgrada, iznijeli su ponešto namještaja što su mogli, naložili vatre i tu spavaju. Ne možete nikome pogledati u oči u kojima je ogroman i neopisiv bol i tuga, ali i oni se još uvijek nadaju da bi svoje najmilije mogli pronaći žive – pojašnjava Adžem.

Naglašava da spasilačke ekipe rade u jako teškim uslovima i potvrđuje da tlo u Turskoj i dalje ne miruje

– Radimo recimo na lokaciji gdje se zgrada od 11 spratova urušila na tri i zaista je teško. Mašine dižu betonske blokove i ploče, mi ulazimo unutra, nije jednostavno. Jutros se otkačila jedna velika ploča i ogromni kran dobio je neku vibraciju i imali smo osjećaj da će pasti na nas. Tlo se trese i blaga podrhtavanja se osjete, mada je na gradilištu situacija takva da rade teške građevinske mašine pa niste sigruni da li se tlo trese zbog njih ili zemljotresa – pojašnjava Adžem.

Napominje da USAR tim FUCZ broji 42 pripadnika koji borave u kampu u šatorima

– To je srednji tim za uprvaljanje ruševinama u urbanim područjima. Moram reći da je noć veoma teško izdržati, minusi su, a tokom dana je malo lakše kada ugrije sunce. Pomoć pristiže u pogođena područja non stop i imamo poteškoća prilikom prebacivanja sa radilišta do kampa jer su ceste blokirane kamionima, građevinskim mašinama, sanitetima. Spasilačke ekipe pristižu sa raznih strana svijeta. Veliki je broj sanitetskih službi na terenu, sanitetskih helikoptera koji pružaju medicinsku pomoć. Prvobitni plan je bio da mi u Turskoj boravimo 15 dana, ali sada imamo informacije da bi mogli ostati i duže, naši nadležni će odlučiti o tome – kazao je Adžem za Fenu.

RTV Slon/Fena