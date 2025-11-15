Građani i dalje bez grijanja: Problem u TE Tuzla nije otklonjen

Centralno grijanje: Obustavljeno provođenje tehnološke probe

Centralno grijanje Tuzla danas je saopćilo da je zbog nedostatka potrebnih parametara u TE Tuzla došlo do potpunog prekida isporuke toplotne energije za Tuzlu i Šićki Brod.

“Poštovani korisnici usluga Centralnog grijanja d.d. Tuzla obavještavamo vas da je zbog nemogućnosti dostizanja potrebnih parametara od strane proizvođača toplotne energije (TE Tuzla) nastupio prekid u isporuci toplotne energije za grad Tuzla i naselje Šićki brod. Ekipe Centralnog grijanja d.d. Tuzla su na terenu, te rade na pripremi sistema, a kako bi nakon dostizanja potrebnih parametara u što kraćem vremenskom periodu isporuka bila normalizovana”, naveli su iz Centralnog grijanja Tuzla.

Navedeni problem u termoelektrani i dalje nije otklonjen, pa grijanja  još uvijek nema u Tuzli i naselju Šićki Brod.

Podsjećamo, rano jutros je došlo do prekida isporuke toplotne energije na području Tuzle i naselja Šićki Brod.

