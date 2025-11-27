Gradonačelnik Tuzle primio ambasadora Velike Britanije u BiH

Selma Jatić
Gradonačelnik Tuzle primio ambasadora Velike Britanije u BiH

U Gradskoj upravi Tuzle danas je održan sastanak gradonačelnika Zijada Lugavića s ambasadorom Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, NJ.E. Julianom Reillyjem. Razgovor je bio usmjeren na strateške pravce razvoja Tuzle i mogućnosti unapređenja saradnje s Ujedinjenim Kraljevstvom.

Gradonačelnik Lugavić predstavio je ključne gradske prioritete, među kojima su jačanje energetske efikasnosti, planirane investicije u modernizaciju javne infrastrukture i nove procese digitalne transformacije grada. Poseban naglasak stavljen je na razvoj naprednih digitalnih platformi i usluga koje će građanima omogućiti brže, jednostavnije i transparentnije korištenje gradskih servisa.

Ambasador Reilly izrazio je pozitivne impresije o aktuelnim projektima i istaknuo spremnost Velike Britanije da podrži inicijative koje doprinose održivom razvoju i boljoj povezanosti lokalne zajednice. Također je naglasio važnost kontinuiranog dijaloga i razmjene iskustava u oblastima koje doprinose inovacijama i zelenoj tranziciji.

Sagovornici su se složili da partnerska saradnja i međunarodni kontakti predstavljaju važan temelj za napredak grada, otvaranje novih razvojnih mogućnosti i realizaciju zajedničkih projekata u narednom periodu.

pročitajte i ovo

Vijesti

Gradonačelnik i predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzle čestitali Dan državnosti BiH

Tuzla i TK

Gradonačelnik Lugavić održao sastanak s novom šeficom OSCE-a u Tuzli

Istaknuto

Gradonačelnik Lugavić pojasnio: Sredstva za sanaciju Doma penzionera idu kroz budžet,...

BiH

Bećirović razgovarao s Lugavićem i Nikšićem o mjerama podrške

Istaknuto

Gradonačelnik Tuzle i načelnik Orebića razgovarali o saradnji i razmjeni iskustava

Tuzla i TK

Mladi iz Hrvatske odali počast tuzlanskoj mladosti na Kapiji

Istaknuto

Sud odlučuje: Produženje ili ukidanje pritvora policajcima osumnjičenim za trgovinu ljudima

Istaknuto

Detalji hapšenja: Osumnjičeni za pljačku i napad na policiju se vratio u Kalesiju

Tuzla i TK

Tuzlascope: Besplatne filmske projekcija za mlade

BiH

Počinje javna rasprava o izmjenama Zakona o roditeljima njegovateljima, građani mogu dostaviti svoje primjedbe

BiH

Vlada FBiH obišla NTF Ploče i najavila projekte koji jačaju energetsku sigurnost zemlje

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]