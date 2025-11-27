Gradonačelnik Tuzle primio ambasadora Velike Britanije u BiH

U Gradskoj upravi Tuzle danas je održan sastanak gradonačelnika Zijada Lugavića s ambasadorom Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, NJ.E. Julianom Reillyjem. Razgovor je bio usmjeren na strateške pravce razvoja Tuzle i mogućnosti unapređenja saradnje s Ujedinjenim Kraljevstvom.

Gradonačelnik Lugavić predstavio je ključne gradske prioritete, među kojima su jačanje energetske efikasnosti, planirane investicije u modernizaciju javne infrastrukture i nove procese digitalne transformacije grada. Poseban naglasak stavljen je na razvoj naprednih digitalnih platformi i usluga koje će građanima omogućiti brže, jednostavnije i transparentnije korištenje gradskih servisa.

Ambasador Reilly izrazio je pozitivne impresije o aktuelnim projektima i istaknuo spremnost Velike Britanije da podrži inicijative koje doprinose održivom razvoju i boljoj povezanosti lokalne zajednice. Također je naglasio važnost kontinuiranog dijaloga i razmjene iskustava u oblastima koje doprinose inovacijama i zelenoj tranziciji.

Sagovornici su se složili da partnerska saradnja i međunarodni kontakti predstavljaju važan temelj za napredak grada, otvaranje novih razvojnih mogućnosti i realizaciju zajedničkih projekata u narednom periodu.