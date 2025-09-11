Gradski prevoz u Tuzli: Broj putnika udvostručen u avgustu

Uvođenje subvencioniranog gradskog autobusnog prevoza u Tuzli od 1. augusta 2025. godine donijelo je značajne rezultate već u prvom mjesecu primjene.

Prema podacima Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica, broj korisnika javnog prevoza gotovo je udvostručen u odnosu na juli, kada subvencije još nisu bile na snazi.

Povećanje broja putnika

U julu 2025. godine u gradskom i prigradskom saobraćaju prevezeno je 53.405 putnika, dok je u avgustu taj broj narastao na 106.204. To predstavlja povećanje od čak 99%.

Besplatne kartice za penzionere i socijalne kategorije

Po prvi put omogućene su besplatne mjesečne karte za penzionere i socijalno ugrožene građane. U augustu je izdano 7.814 penzionerskih kartica i 225 kartica za socijalne kategorije. Ove pogodnosti ranije nisu postojale, a upravo su one doprinijele značajnom povećanju broja korisnika.

Prodaja pojedinačnih karata

Osjetan rast bilježi se i u prodaji pojedinačnih karata. Dok je u julu prodano 35.529 karata, u avgustu ih je bilo 67.062, što je povećanje od 89 posto.

Poboljšanja u organizaciji i infrastrukturi

Osim što je prevoz učinjen jeftinijim i dostupnijim, Grad Tuzla je pojednostavio i proceduru za ostvarivanje prava na mjesečne karte i dopunjavanje kartica. Paralelno, kontinuirano se radi na postavljanju novih autobusnih nadstrešnica na stajalištima u gradskoj i prigradskoj zoni.

Najavljeno je i prilagođavanje reda vožnje u saradnji s „GIPS“ d.o.o. Tuzla, u skladu sa sugestijama građana.

Poruka građanima

Iz Grada Tuzle zahvaljuju građanima na dostavljenim prijedlozima za unapređenje javnog prevoza, kao i menadžmentu „GIPS“-a na saradnji i razumijevanju.