Helez odbio dati saglasnost za slijetanje mađarskog vojnog aviona u Banjoj Luci

Ali Huremović
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez saopćio je da nije odobrio slijetanje vojnog aviona Mađarske na Aerodrom Banja Luka, kojim je u Bosnu i Hercegovinu trebao doputovati šef mađarske diplomatije Peter Szijjarto. Kako je naveo, razlog su nedostatak obrazloženja o upotrebi vojnog aviona i dugogodišnja politička podrška koju mađarski zvaničnici pružaju Miloradu Dodiku.

Helez ističe da od mađarske strane nije dostavljeno jasno objašnjenje zašto bi ministar vanjskih poslova dolazio baš vojnim avionom, što smatra neuobičajenim i problematičnim. Podsjetio je i da Szijjarto godinama putuje vojnim letjelicama i charter letovima, uprkos kritikama mađarskih medija i odredbama njihovog zakona koji nalaže korištenje komercijalnih letova radi uštede državnog novca.

“Mađarski premijer Viktor Orban i ministar Szijjarto godinama pružaju otvorenu podršku Miloradu Dodiku, u djelovanjima koja potkopavaju suverenitet, teritorijalni integritet i cjelovitost Bosne i Hercegovine. Kao ministar odbrane, moja je dužnost da štitim ustavni poredak i interese države. Zbog toga nisam dao saglasnost za ovaj let, sve dok se ne osigura potpuna transparentnost i poštivanje naše države”, poručio je Helez.

Ovo nije prvi put da mađarski zvaničnici koriste vojnu letjelicu za posjete Bosni i Hercegovini. Mađarski premijer Viktor Orban je 2023. godine u Banju Luku sletio upravo vojnim avionom. Međutim, dodatne kritike izaziva činjenica da mađarski zvaničnici gotovo isključivo posjećuju Banju Luku, dok državne institucije u Sarajevu zaobilaze.

U tom kontekstu, analitičari smatraju da bi bilo primjereno da Ministarstvo odbrane BiH ili Ministarstvo vanjskih poslova uputi diplomatsku notu Budimpešti, zbog izbjegavanja razgovora na državnom nivou i preferiranja kontakata isključivo s entitetskim vlastima.

Helez je zaključio da će svaki budući zahtjev biti razmatran isključivo u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i uz potpuno poštovanje njenog suvereniteta.

