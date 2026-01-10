Hiljadu KM za novorođenu djecu: Evo ko može aplicirati

Prijave za jednokratnu novčanu podršku u iznosu od 1.000 KM za novorođenu djecu u Federaciji Bosne i Hercegovine ostaju otvorene do 15. februara 2026. godine, a odnose se isključivo na djecu rođenu zaključno s 31. decembrom 2025. godine.

Kako je pojasnio federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, dodatni rok prvenstveno je namijenjen roditeljima djece rođene u decembru prošle godine, ali i onima koji tokom 2025. godine nisu podnijeli prijavu jer nisu bili informisani o ovom pravu ili su iz opravdanih razloga bili spriječeni.

„Ovaj dodatni rok namijenjen je roditeljima koji nisu ranije aplicirali, kako bi niko ko ima pravo na ovu podršku ne bio izostavljen“, izjavio je Delić.

Ministar je naveo da su početkom ove sedmice uneseni nalozi za isplatu za 1.605 djece, dok se u aplikaciji trenutno nalazi još oko 650 prijava u različitim fazama obrade. Od tog broja, 379 prijava je u fazi pregleda, dok je 269 vraćeno roditeljima na dopunu dokumentacije.

Prijave za jednokratnu podršku od 1.000 KM za svako novorođeno dijete u Federaciji BiH podnose se isključivo online, putem aplikacije ePorodilje, koja je dostupna na zvaničnoj internet stranici Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Prema podacima Ministarstva, u protekle dvije godine, otkako je aplikacija u funkciji, ovom mjerom obuhvaćeno je više od 30.000 porodica. Za tu namjenu u budžetu Ministarstva rada i socijalne politike osigurano je 31 milion KM, dok je za 2026. godinu planirano dodatnih 16 miliona KM.

Iz Ministarstva su također saopćili da će prijave za djecu rođenu od januara 2026. godine biti omogućene nakon usvajanja Budžeta Federacije BiH i programa utroška sredstava za 2026. godinu, kada će aplikacija ePorodilje ponovo biti aktivirana.