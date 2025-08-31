Hrvatska: Dvojica radnika teško povrijeđena nakon pada s 12 metara

Dvojica radnika teško su povrijeđena u nesreći na radu koja se dogodila u subotu u Sisku, na gradilištu gdje su pali zajedno s metalnom košarom s visine od oko 12 metara.

Prema informacijama iz Policijske uprave Sisačko-moslavačke, tokom izvođenja radova došlo je do pada metalne košare u kojoj su se nalazili 53-godišnji i 43-godišnji radnik.

Uviđaj na mjestu nesreće obavljen je u saradnji s inspekcijom rada iz oblasti zaštite na radu Državnog inspektorata.

Nadležni organi nastavljaju s radom na utvrđivanju okolnosti ovog događaja.