Hrvatska: Dvojica radnika teško povrijeđena nakon pada s 12 metara

Edina Rizvić Aščić
Radnici u Tuzlanskom kantonu/ Hrvatska: Dvojica radnika teško povrijeđena nakon pada s 12 metara
FOTO:FENA/ U Tuzlanskom kantonu ima najviše radnika i jedan je od pokretača ekonomije u Federaciji BiH

Dvojica radnika teško su povrijeđena u nesreći na radu koja se dogodila u subotu u Sisku, na gradilištu gdje su pali zajedno s metalnom košarom s visine od oko 12 metara.

Prema informacijama iz Policijske uprave Sisačko-moslavačke, tokom izvođenja radova došlo je do pada metalne košare u kojoj su se nalazili 53-godišnji i 43-godišnji radnik.

Uviđaj na mjestu nesreće obavljen je u saradnji s inspekcijom rada iz oblasti zaštite na radu Državnog inspektorata.

Nadležni organi nastavljaju s radom na utvrđivanju okolnosti ovog događaja.

