Hrvatska policija dala nova pojašnjenja o postupku ulaska bh. građana

Na graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske od 12. oktobra 2025. godine počinje primjena Entry/Exit System (EES), digitalnog sistema koji uvodi Evropska unija. Umjesto dosadašnjeg pečatiranja pasoša, EES će bilježiti sve ulaske i izlaske državljana trećih zemalja, uključujući i građane BiH. O tome smo već ranije pisali, a sada su stigla i dodatna pojašnjenja iz hrvatske policije.

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, uvođenje EES-a donijet će određene promjene u svakodnevnom prelasku granice. U početnoj fazi putnici iz trećih zemalja morat će prilikom prvog ulaska izaći iz vozila kako bi se kreirao njihov EES dosje, što podrazumijeva davanje otisaka prstiju i fotografije lica. Ovi podaci ostaju pohranjeni u sistemu i koriste se pri svakom narednom prelasku.

Hoće li biti gužvi na granicama?

Iz hrvatske policije naglašavaju da se može očekivati produženje trajanja granične kontrole, posebno u prvim mjesecima kada se putnicima kreiraju dosjei. To znači da će određeni broj putnika morati izaći iz vozila, što će produžiti proceduru. Međutim, nakon uhodavanja sistema i povećanja broja već formiranih dosjea, čekanja bi trebala biti kraća.

Prednost osobnog EES dosjea

Putnicima se prilikom prvog ulaska kreira lični dosje. Kod narednih dolazaka više se neće morati fotografisati na kontrolnoj kućici, već će se fotografija iz pasoša upoređivati sa ranije pohranjenom u EES-u. To znači da će procedure biti brže, a na cestovnim prijelazima neće biti potrebe za izlaskom iz vozila.

Korištenje EES kioska

Kiosci su predviđeni za državljane trećih zemalja koji prvi put ulaze u Schengenski prostor i nemaju već kreiran dosje. Ne mogu ih koristiti nosioci boravišnih dozvola, dugotrajnih viza ili druge izuzete kategorije propisane regulativom EU.

Šta nakon predregistracije?

Putnici koji se predregistruju bit će upućeni na ručnu kontrolu kako bi se verifikovali njihovi podaci i kreirao dosje. Ako je dosje već ranije napravljen u nekoj drugoj zemlji članici, predregistracija neće biti potrebna i putnik odmah ide na kontrolnu kućicu.

Podsjetimo, cilj uvođenja EES-a je modernizacija i sigurnija kontrola vanjskih granica Evropske unije, sprječavanje zloupotreba dokumenata i preciznije praćenje dozvoljenog boravka stranih državljana. Hrvatska policija uvjerava da sistem zadovoljava najviše standarde zaštite podataka i privatnosti.

Postepeno uvođenje trajat će šest mjeseci, a nakon tog perioda EES će u potpunosti biti proveden na svim graničnim prijelazima Hrvatske i drugih članica EU.