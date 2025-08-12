Hrvatska: Šefica zaključavala i ucjenjivala strane radnike

Hrvatska: Zagrebačka policija, u saradnji s Policijskom upravom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (PNUSKOK), uhapsila je 37-godišnju direktoricu trgovačkog društva iz Zagrebačke županije i podnijela protiv nje krivičnu prijavu zbog sumnje da je trgovala ljudima na štetu pet stranih državljanki, starih između 29 i 47 godina, saopćeno je u ponedjeljak iz Policijske uprave zagrebačke (PUZ).

Prema nalazima istrage, osumnjičena je, kao direktorica doma za starije i nemoćne, žrtve dovodila u zabludu lažnim obećanjima o uslovima rada, nakon čega im je oduzimala putne isprave i uskraćivala isplatu plata, stvarajući tako odnos zavisnosti.

Nudila im je obećanja o sređivanju boravišnih i radnih dozvola, dok im je u stvarnosti ograničavala kretanje, onemogućavala kontakt s drugim osobama i držala ih pod stalnim nadzorom.

Kada bi prigovorile, prijetila im je prijavom policiji, protjerivanjem iz Hrvatske ili otkazom. Sumnja se da se sve to događalo od početka 2025. godine.

Tokom policijske akcije 8. augusta, u domu za starije na području Zagrebačke županije pronađene su tri strane državljanke zaključane u prostoriji. Odmah su izdvojene i stavljene pod zaštitu, a troje starijih korisnika premješteno je u druge ustanove po odluci dežurnog socijalnog radnika.

Još dvije žrtve otkrivene su na drugoj lokaciji i također su zbrinute.

Nakon završetka kriminalističke obrade, osumnjičena je predana pritvorskom nadzorniku, a protiv nje je Županijskom državnom tužilaštvu u Zagrebu podnesen poseban izvještaj.