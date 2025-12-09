Humanost u akciji: Hemofarm u globalnom Danu brižnosti



U okviru globalne akcije Dan brižnosti, koju je po treći put organizovala STADA Grupa, više od 230 zaposlenih u Hemofarmu u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori učestvovalo je u akciji dobrovoljnog davanja krvi. Ova inicijativa je dio svrhe kompanije da brine o zdravlju ljudi i dodatni je čin podrške zajednicama u kojima STADA posluje.

Ronald Zeliger, generalni direktor Hemofarm Grupe, istakao je da je Dan brižnosti još jedan dokaz brige za zajednicu: „Ponosni smo na naše zaposlene koji svojim postupcima pokazuju šta znači biti odgovoran i solidaran. Dobrovoljno davanje krvi je čin koji spašava živote, a Hemofarm će nastaviti da podržava takve akcije, jer su one u srži naše misije“.

Zaposleni u Hemofarmu u Bosni i Hercegovini organizovali su doniranje krvi u Banjaluci, Sarajevu i Tuzli.


Hemofarm Banja Luka

Slobodan Makarić, saradnik kompanije Hemofarm u Banjaluci, i ove godine se pridružio kampanji. Do sada je ukupno šest puta dao krv, dosljedno potvrđujući svoju posvećenost solidarnosti i humanosti: „Moja motivacija za dobrovoljno davanje krvi je želja da nekome pomognem i učinim nešto korisno za zajednicu. Za mene krv znači život“.

U Vršcu Juliana Tokin, vođa sekcije dobrovoljnog davanja krvi, krv je donirala čak 39 puta: „Ovo je način da pomognem onima kojima je to najpotrebnije. Svaka jedinica krvi može spasiti nečiji život, i to je najveća motivacija da nastavim dalje“.


Hemofarm Sarajevo

Ovaj dan govori o važnosti međusobne podrške i snagu zajedništva. Kao dio One STADA zajednice, ponosni smo na angažman naših zaposlenih koji svojim djelima doprinose zdravlju ljudi i dobrobiti društva u cjelini. Zajedničkim djelovanjem možemo napraviti veliku razliku u životima drugih“, rekao je Jasmin Jukan, direktor predstavništva Sarajevo.

 U okviru ovogodišnje globalne akcije Dana brižnosti, koju je organizovala STADA grupa, učestvovali su zaposleni iz više od 20 zemalja.

