Ibrahimović promijenio favorita, Španiju vidi kao novog prvaka svijeta

Ibrahimović je promijenio favorita pred večerašnje finale Svjetskog prvenstva između Španije i Argentine, a sada vjeruje da će španska reprezentacija osvojiti titulu prvaka svijeta.

Legendarni Zlatan Ibrahimović, koji je Mundijal pratio kao stručni komentator Fox Sportsa, smatra da Španija ima igru kojom može zaustaviti aktuelne svjetske prvake.

Posebno je izdvojio nastup Španaca u polufinalu protiv Francuske, kada su kontrolom lopte i nametanjem vlastitog ritma izborili plasman u finale. Ibrahimović očekuje da će Španija sličan pris