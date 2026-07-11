ICMP: Potraga za nestalim žrtvama genocida u Srebrenici još nije završena

Potraga za nestalim žrtvama genocida u Srebrenici traje i nakon više od tri decenije, dok se približno 1.000 osoba još vodi kao nestalo, saopćila je Međunarodna komisija za nestale osobe, ICMP.

Povodom kolektivne dženaze i ukopa deset identificiranih žrtava u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari, iz ICMP-a su poručili da se pridružuju porodicama u odavanju počasti svim žrtvama genocida počinjenog u julu 1995. godine.

Više od 90 posto od preko 8.000 ubijenih pronađeno je i identificirano zahvaljujući naučnim istragama i analizi DNK. Ovaj proces omogućio je porodicama da dostojanstveno ukopaju svoje najmilije, ali je istovremeno pružio dokaze koji su korišteni u krivičnim postupcima protiv odgovornih za genocid.

Generalna direktorica ICMP-a Kathryne Bomberger istakla je da su istrage pokazale kako se i sistematski pokušaji prikrivanja masovnih zločina mogu razotkriti naučnim metodama, radom nezavisnih institucija i međunarodnom saradnjom.

Prema njenim riječima, podaci prikupljeni tokom ekshumacija i identifikacija predstavljaju snažnu zaštitu od negiranja genocida i pokušaja mijenjanja historijskih činjenica.

Posmrtni ostaci brojnih žrtava nakon ubistava premještani su iz primarnih u sekundarne i tercijarne masovne grobnice kako bi zločini bili prikriveni. Forenzičkim i genetskim analizama istražitelji su povezivali pronađene ostatke s mjestima pogubljenja i kasnijeg ukopa.

Prikupljeni dokazi korišteni su u 35 krivičnih postupaka pred domaćim sudovima i Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. ICMP je, u saradnji s institucijama Bosne i Hercegovine i porodicama nestalih, doprinio identifikaciji približno 7.000 žrtava genocida u Srebrenici.

Metode identifikacije na osnovu DNK, koje su u velikom obimu prvi put razvijene i primijenjene u Bosni i Hercegovini, danas se koriste širom svijeta u potrazi za nestalim osobama nakon ratova, prirodnih katastrofa, kršenja ljudskih prava i migracija.

Iz ICMP-a naglašavaju da je napredak postignut zahvaljujući prvenstveno upornosti porodica koje nisu odustajale od zahtjeva da svaka žrtva bude pronađena, identificirana i vraćena svojim najbližima.

Potraga za nestalim žrtvama genocida u Srebrenici ostaje zakonska i moralna obaveza nadležnih institucija, kao i jedan od ključnih uslova za očuvanje istine, pravde i odgovornosti.