Imenovan vršilac dužnosti direktora Doma penzionera Tuzla

U Gradskoj upravi Tuzle održana je konferencija za medije, tokom koje su nadležni s lokalnog nivoa govorili o poduzetim koracima nakon tragičnog požara u Domu penzionera, kao i o planovima za naredni period.

Kako je navedeno, sve mjere koje su uslijedile bile su fokusirane na pružanje podrške porodicama stradalih i korisnicima Doma. Formirana je radna grupa koja je posjetila porodice preminulih, izrazila saučešće i osigurala pomoć u punom iznosu troškova sahrana.

U saradnji s Domom zdravlja Tuzla, Centrom za socijalni rad i UKC-om formiran je tim psihologa koji je stavljen na raspolaganje porodicama stradalih i korisnicima Doma. Također, ljekari porodične medicine obišli su sve korisnike Doma penzionera, obavili preglede i obezbijedili potrebnu terapiju.

Grad Tuzla je potvrdio da trenutni smještajni kapaciteti zadovoljavaju potrebe 152 korisnika koji su i dalje u Domu penzionera, te da je formiran građevinski tim koji će procijeniti štetu i pripremiti projektni zadatak za sanaciju objekta.

U saopštenju se naglašava da je objekat Dom penzionera Tuzla javno dobro u vlasništvu Grada Tuzla, te da ne postoji privatno vlasništvo nad njim. Ova odluka je potvrđena još 2013. godine odlukom tadašnjeg Općinskog vijeća.

Upravni odbor Doma penzionera prihvatio je ostavku dosadašnjeg direktora Mirsada Bakalovića, a za vršioca dužnosti direktora postavljena je Jasmina Akeljić.

Grad Tuzla i Gradsko vijeće su najavili da će, po dobijanju procjene štete i potrebnih sredstava, iz budžeta Grada i drugih izvora osigurati dodatna sredstva za sanaciju objekta i unapređenje uslova boravka korisnika.

Gradonačelnik je u ime Grada i Gradskog vijeća uputio izraze najdubljeg saučešća porodicama preminulih štićenika Doma penzionera Tuzla.