Iran ponovo napao Izrael, bombarduju gradove širom države

Adin Jusufović
Iran Israel
Izraelske odbrambene snage (IDF) saopćile su da je Iran ponovo lansirao rakete prema teritoriji Izraela. Građani koji dobiju upozorenje pozvani su da se odmah sklone u skloništa i ostanu tamo dok nadležne službe ne izdaju nove upute.

U saopćenju se navodi da izraelski sistemi protivzračne odbrane trenutno pokušavaju presresti projektile, dok sigurnosne službe prate razvoj situacije. Vlasti su ponovo apelovale na stanovništvo da striktno poštuje sigurnosne mjere i upute civilne zaštite.

Ovo je najnovija eskalacija napetosti nakon što su iranske snage prethodnih dana lansirale rakete i dronove prema izraelskim ciljevima kao odgovor na izraelske napade na vojne objekte u Iranu. Sukob dodatno izaziva zabrinutost zbog mogućih posljedica po stabilnost cijelog Bliskog istoka, posebno kada je riječ o sigurnosti pomorskog saobraćaja kroz Hormuški tjesnac, jednu od ključnih ruta za svjetski transport nafte.

