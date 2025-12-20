Izbjegnite kvarenje namirnica, ovako se pravilno čuvaju ostaci hrane

Edina Rizvić Aščić
Foto: Pexels

Izbjegnite kvarenje namirnica tako što ćete naučiti kako se ostaci hrane pravilno skladište, jer pogrešno čuvanje može dovesti do brzog kvarenja i zdravstvenih rizika.

Ostaci hrane često završe u frižideru bez previše razmišljanja, ali način na koji se spremaju igra ključnu ulogu u tome da li će kasnije biti sigurni za konzumaciju. Pravilno rukovanje hranom nakon obroka ne samo da produžava njen vijek trajanja, već i čuva ukus i kvalitet namirnica.

Zašto vruću hranu ne treba odmah stavljati u frižider

Jedna od najčešćih grešaka jeste stavljanje vrele ili još tople hrane direktno u frižider. Hrana bi prvo trebalo da se ohladi na sobnoj temperaturi, a zatim da se u roku od najviše dva sata smjesti u frižider.

Prebrzo zatvaranje tople hrane podstiče stvaranje kondenzacije, što pogoduje razvoju bakterija i može ugroziti ostale namirnice u frižideru. Brže i sigurnije hlađenje postiže se dijeljenjem hrane na manje porcije i korištenjem plitkih posuda ili kesa.

Koliko dugo ostaci hrane smiju stajati van frižidera

Izbjegnite kvarenje namirnica tako što ćete poštovati pravilo od dva sata. Kvarljive namirnice, poput kuhanih jela, mesa, ribe, jaja, mliječnih proizvoda, kao i sjeckanog voća i povrća, ne bi smjele ostati van frižidera duže od tog perioda.

Nakon toga rizik od razvoja bakterija značajno raste, čak i ako hrana izgleda i miriše normalno.

Kada je najbolje pojesti ostatke hrane

Ostaci hrane koji su pravilno ohlađeni i čuvani u frižideru uglavnom su sigurni za konzumaciju do 48 sati.

Ako znate da ih nećete iskoristiti u tom periodu, zamrzavanje je najbolja opcija. Pravilno čuvanje hrane i pridržavanje ovih savjeta pomaže da ostaci obroka ostanu sigurni za jelo i sprječava nepotrebno bacanje hrane.

 

