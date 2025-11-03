U BKC-u Tuzla izložba bosanskohercegovačke fotografije FotoBiH 2025

Ali Huremović
U BKC-u Tuzla otvara se izložba bosanskohercegovačke fotografije FotoBiH 2025

Bosanski kulturni centar Tuzla bit će domaćin Izložbe bosanskohercegovačke fotografije FotoBiH 2025, koja će biti svečano otvorena u utorak, 4. novembra 2025. godine u 19 sati. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koja okuplja najbolje fotografe iz cijele Bosne i Hercegovine i predstavlja najnovija ostvarenja u oblasti umjetničke fotografije.

Na izložbi će biti predstavljeni radovi članova brojnih foto klubova, među kojima su Univerzitetski foto kino klub Banja Luka, Foto klub Mostar, Foto kino klub Trebinje, Foto video klub Valter Sarajevo, Foto kino klub Istočno Sarajevo i Foto kino klub Tuzla, te brojnih samostalnih autora. Selektor ovogodišnje postavke je Ahmet Hukić (MFAUFBiH, EFIAP).

Organizator izložbe je Asocijacija za umjetničku fotografiju Bosne i Hercegovine (AUF BiH) u saradnji s Foto kino klubom Tuzla, uz podršku Bosanskog kulturnog centra Tuzla. Postavku potpisuju Samir Mujakić i Ahmet Hukić, dok je organizator programa mr. prof. Robert Andrejaš.

Izložba FotoBiH ima dugogodišnju tradiciju i predstavlja godišnji presjek najznačajnijih radova u bh. umjetničkoj fotografiji. Ove godine publici će biti predstavljeno više od stotinu fotografija koje prikazuju motive svakodnevnog života, pejzaže, portrete i autorske vizije fotografa iz različitih dijelova zemlje.

Ulaz na otvorenje je slobodan, a izložba će biti postavljena u izložbenom prostoru BKC-a Tuzla.

