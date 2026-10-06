Izmijenjen režim saobraćaja i danas u naselju Miladije

Izmijenjen režim saobraćaja od BCC-a prema Miladijama na snazi je i danas zbog radova na sanaciji i asfaltiranju kolovoza na Južnoj gradskoj saobraćajnici u Tuzli. Vozači na ovoj dionici trebaju računati na preusmjeravanje vozila i moguće usporeno odvijanje saobraćaja.

Tokom izvođenja radova jedna strana saobraćajnice je zatvorena, dok se vozila preusmjeravaju na drugu kolovoznu traku kojom se saobraćaj odvija u oba smjera.

Radovi se izvode u dijelu Ulice Mitra Trifunovića Uče, od područja Bingo City Centra do spajanja sa Ulicom Husinskih rudara. Investitor radova je JP Ceste Federacije BiH.

Izmijenjen režim saobraćaja od BCC-a prema Miladijama

Na potezu od raskrsnice kod BKC-a, gdje se ukrštaju ulice Bosne Srebrene, Mije Keroševića Guje i Mitra Trifunovića Uče, zatvorena je desna kolovozna traka gledano iz pravca Ulice Bosne Srebrene, sve do raskrsnice sa Ulicom Husinskih rudara.

Saobraćaj je preusmjeren na drugu kolovoznu traku i odvija se dvosmjerno na dionici dugoj približno jedan kilometar.

Vozačima se preporučuje dodatni oprez, prilagođavanje brzine uslovima na cesti i poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije dok traje izmijenjen režim saobraćaja.