Izvjestitelji Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope u posjeti BiH

Arnela Šiljković - Bojić

Izvjestitelji Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope (PACE) za monitoring obaveza Bosne i Hercegovine Zsolt Németh (Mađarska, ECPA) i Pablo Hispán (Španija, EPP/CD) boravit će u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini od 3. do 5. novembra.

Tokom posjete, izvjestitelji će se sastati s visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Christianom Schmidtom, ministrom pravde BiH Davorom Bunozom,  ministrom za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlidom Hurtićem, v.d. predsjednika bh. entiteta RS Anom Trišić Babić, klubovima poslanika u Predstavničkom domu PSBiH, članovima Ustavnog suda i predstavnicima organizacija civilnog društva.

Cilj posjete jeste prikupljanje činjenica i ocjena implementacije obaveza i reformskih procesa u Bosni i Hercegovini, u skladu sa standardima Vijeća Evrope, navodi se u saopćenju.

