Jedna osoba uhapšena u Gračanici zbog pokušaja ubistva

Policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Gračanica uhapsili su jednu osobu zbog sumnje da je hladnim oružjem nanijela povrede sugrađaninu, što se vodi kao pokušaj ubistva.

Kako je saopćeno iz MUP-a TK, postupajući po prijavi događaja u kojem je jedno lice povrijeđeno u predjelu vrata, policija je 22. februara 2026. godine, nakon obavljenog uviđaja i drugih istražnih radnji, po nalogu dežurnog tužioca Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, oduzela slobodu M. K. (1996) iz Gračanice.

Postoji osnov sumnje da je M. K. hladnim oružjem nanio tjelesne povrede E. M. (1984), također iz Gračanice. Povrijeđeni je zadržan na liječenju u JZU UKC Tuzla.

Prema uputama dežurnog tužioca, policijski službenici nastavljaju s provođenjem dodatnih istražnih radnji radi potpunog rasvjetljavanja svih okolnosti događaja. Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će 23. februara 2026. godine, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Federacije BiH, biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.