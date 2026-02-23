Pokušao ubiti policajca: Tužilaštvo TK traži pritvor za muškarca iz Tuzle

Arnela Šiljković - Bojić
Zgrada Kantonalnog tužilaštva TK
Foto: Zgrada Kantonalnog suda i Tužilaštva

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Kantonalnog suda Tuzla stavilo prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za Kasima Đulbegovića (39) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo pokušaj ubistva.

On je osumnjičen da je u popodnevnim satima 21. februara 2026. godine, nakon što je kao saučesnik izvršio krivično djelo krađe u jednom supermarketu u Gračanici, bježao od zaštitara iz objekta i držao pištolj u ruci. U blizini supermarketa ga je uočio policijski službenik PU Gračanica u  civilu i izdao mu glasne naredbe  da se zaustavi, odbaci oružje i pokazao mu službenu legitimaciju, na što se osumnjičeni oglušio.

Kada je policajac  pokušao da ga savlada i stavi pod kontrolu, osumnjičeni je iz neposredne blizine podigao pištolj u pravcu njegovog grudnog koša i ispalio jedan hitac,  koji je policajcu prošao ispod pazuha lijeve ruke. Policijski službenik je potom savladao osumnjičenog, oduzeo mu oružje, nakon čega su pristigli i drugi policijski službenici PU Gračanica i lišili ga slobode.

Nakon kriminalističke obrade u PU Gračanica, Đulbegović je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat u nadležnost Tužilaštva.

 Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

