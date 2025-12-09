Teško povrijeđen muškarac u Dragodolu, osumnjičeni uhapšen nedaleko od mjesta događaja

RTV SLON

Prema prvim informacijama, teško povrijeđen muškarac pronađen je danas u tuzlanskom naselju Dragodol, a slučaj je prijavljen Policijskoj stanici Centar oko 17,15 sati. Dežurna služba zaprimila je dojavu građanina da je jedno lice zadobilo teške povrede, nakon čega je patrola odmah upućena na teren.

Po dolasku, policijski službenici zatekli su teško povrijeđenog muškarca koji je u vozilu Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla prevezen u JZU UKC Tuzla, gdje je zadržan na Klinici za hirurgiju zbog ozbiljnosti povreda.

U blizini mjesta događaja pronađeno je i uhapšeno jedno muško lice koje se dovodi u vezu sa ovim slučajem. Prema saznanjima, osumnjičeni je navodno došao na vrata povrijeđenom muškarcu i zadao mu ubodne rane nožem. On je sproveden u službene prostorije Uprave policije MUP TK.

Na mjestu događaja nalazi se uviđajna ekipa OKP PU Tuzla, koja po nalogu dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva TK preduzima sve potrebne radnje kako bi se rasvijetile sve okolnosti ovog napada. Policijski uviđaj je u toku.

