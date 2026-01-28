BiH: Uhapšena 34-godišnjakinja, pokušala ubiti supruga

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske uhapsili su A. M. (1992) iz Sokoca, zbog sumnje da je počinila krivično djelo ubistvo u pokušaju na štetu svog supruga P. M.

Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo saopćeno je da se incident dogodio jučer u porodičnoj kući u Sokocu, gdje je, prema navodima policije, osumnjičena nožem nanijela suprugu teške tjelesne povrede opasne po život.

Uviđaj na mjestu događaja obavili su policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo, uz prisustvo dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

Povrijeđeni muškarac je zbrinut u bolnici u Istočnom Sarajevu, dok je osumnjičena, nakon kriminalističke obrade, predata u nadležnost tužilaštva na dalje postupanje.