Pokušaj ubistva maloljetnika u Tuzli ponovo otvorio pitanje odgovornosti

Maloljetnik koji je jučer u dvorištu Osnovne škole Kreka nožem nanio povrede drugom maloljetniku, teretit će se za pokušaj ubistva. Iako se radi o maloljetniku, to je moguće, objašnjavaju iz Tužilaštva TK.

“U skorijem periodu došlo je do izmjene Krivičnog zakona FBiH u tom dijelu koji se tiče maloljetnika, tako da se više ne tretiraju maloljetnici iznad 14 godina kao mlađi ili stariji maloljetnik nego su djeca do 18 godina. U prethodna dva dana smo svjesni da imamo situaciju da je maloljetno lice osumnjičeno za krivično djelo pokušaj ubistva”, rekao je Admir Arnautović, glasnogovornik Tužilaštva TK.

Dječak koji je povrijeđen i dalje je u teškom stanju, te je spojen na mehaničku ventilaciju, potvrđeno je iz UKC-a Tuzla. Na pitanje kako je moguće da se ovakav napad desio u dvorištu škole nema odgovora. Osim saopćenja iz Vlade i MUP -a TK da se incident desio, nadležni se više nisu oglašavali. Nijema je i obrazovna zajednica. Zbog toga su reagovali i predstavnici opozicije u Skupštini TK.

“Zaista to je poražavajuće da nismo imali nikoga iz institucija koje bi trebale prve da kažu svoje mišljenje, da iskažu stav, ali mislim da osjećaju jednu vrstu krivnje jer smo i mi upozoravali da se te stvari mogu dešavati ukoliko ne budemo radili sa mladima u učionicama, direktno preko stručnog kadra”, kazao je Izen Hajdarević, poslanik NIP-a u Skupštini TK.

Iz stranaka pozicije smatraju da je ovo bio pojedinačni slučaj koji se nije mogao predvidjeti.

”Ono što treba reći da se ovo krivično djelo koje je sada u fokusu nije izvršeno u osnovnoj školi i nisu bili učenici škole nego stariji maloljetnici. Vi ste poslije nesreće u Lukavcu imali pobunu roditelja kada su se škole zatvarale i djeca nisu smjela izaći u dvorište, ja sam protivnik toga jer to bi značilo da nam škole nisu sigurne, a ovakve slučajeve ne možete predvidjeti”, rekao je Boris Krešić, poslanik DF-a u Skupštini TK.

Ali se može prevenirati, tvrde stručnjaci, ističući da ovakve stvari nisu samo problem porodice, nego i cjelokupnog sistema.

”Ono što jeste veliki problem, apsolutno je normalno da roditelj ne zna šta će više sa djetetom i da se ne može izboriti, ali onda je potrebno da dođe sistem i da pruži podršku tom djetetu. Ne može biti da sve radimo dobro i da je sve na porodici. Sistem mora pružiti podršku ako ne uspijeva, a vidimo da ne uspijeva, onda je nešto potrebno mijenjati”, istakao je Danijel Vasilj, asistent u oblasti Poremećaji u ponašanju, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta UNTZ

Na promjene ćemo, čini se još čekati, s obzirom da mjere koje su uvedene nakon pucnjave u Lukavcu u osnovnoj školi, nisu dale željene rezultate.