Maloljetnik, petnaestogodišnjak koji je jučer nožem nanio višestruke i po život opasne povrede drugom maloljetniku danas u kasnim popodnevnim satima bit će predat Tužilaštvu TK, saznaje RTV Slon. Prema proceduri uslijedit će postupak za traženje pritvora, a teretit će ga se za Krivično djelo: Pokušaj ubistva.

Napad se dogodio u ponedjeljak, u dvorištu Osnovne škole Kreka u prisustvu većeg broja roditelja i djece. Kako je RTV Slon ranije izvještavala, povrijeđenom dječaku pomoć je pružila nekolicina roditelja koji su pokušali zaustaviti krvarenje i renimirati dječaka do dolaska ekipe hitne pomoći.

Prema riječima očevidaca, napadača je od daljnjeg nasrtaja zaustavio drugi maloljetnik koji je bio prisutan. Niti jedan od trojice uključenih dječaka nije učenik škole.

Prema riječima očevidaca, izbodeni dječak, inače bivši učenik škole Kreka u dvorište je došao kako bi sačekao „neko dijete, prvačića“ kome je to bio prvi dan škole. Do napada je, prema navodima svjedoka, došlo nakon što je skrenuo pažnju napadaču da se neprimjereno ponaša u prisustvu djece.

Brojna djeca svjedočila su događaju, ali za sada nije poznato da li im je ponuđena psihološka pomoć.