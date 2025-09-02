Maloljetnik povrijeđen u Tuzli jučer na aparatu za mehaničko disanje

Maloljetnik, rođen 2008. godine, koji je povrijeđen jučer u Tuzli u bližini osnovne škole Kreka, na liječenju je u Jedinici intenzivne njege Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju UKC-a Tuzla.

U ponedjeljak, 1. septembra prvi dan školske godine pretvorio se u horor u Tuzli. U sukobu u kojem su učestvovala tri maloljetnika, jedan je teže povrijeđen. Nakon ukazane ljekarske pomoći, povrijeđeni dječak na liječenju je u Klinici za anesteziologiju i renaimatologiju UKC-a Tuzla.

“Pacijent je u Jedinici intenzivne njege Klinike za anesteziologiju i reanimatologije, na aparatu za vještačko disanje.” – saopćeno je iz UKC-a Tuzla.