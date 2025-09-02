Maloljetnik povrijeđen u Tuzli jučer na aparatu za mehaničko disanje

Nedžida Sprečaković
UKC Tuzla, UKC Tuzla duguje više od 300.000 KM
Foto: RTV Slon/Arhiva

Maloljetnik, rođen 2008. godine, koji je povrijeđen jučer u Tuzli u bližini osnovne škole Kreka, na liječenju je u Jedinici intenzivne njege Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju UKC-a Tuzla.

U ponedjeljak, 1. septembra prvi dan školske godine pretvorio se u horor u Tuzli. U sukobu u kojem su učestvovala tri maloljetnika, jedan je teže povrijeđen. Nakon ukazane ljekarske pomoći, povrijeđeni dječak na liječenju je u Klinici za anesteziologiju i renaimatologiju UKC-a Tuzla.

“Pacijent je u Jedinici intenzivne njege Klinike za anesteziologiju i reanimatologije, na aparatu za vještačko disanje.” – saopćeno je iz UKC-a Tuzla.

pročitajte i ovo

Vijesti

Sredstva za zapošljavanje boraca

Vijesti

Jučer privedeni maloljetnik bit će predat Tužilaštvu TK: Teretit će ga za pokušaj ubistva

Vijesti

Zlatno srce, zlatni septembar – mjesec podizanja svijesti o dječijem raku

Vijesti

U Tuzli komemorativna šetnja za tragično stradalog Vedrana Tahirovića

Vijesti

Više od 30 tačaka dnevnog reda na sjednici Predstavničkog doma PSBiH

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]