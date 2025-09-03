Zatražen pritvor za maloljetnika osumnjičenog za pokušaj ubistva vršnjaka u Tuzli

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je donijelo naredbu o pokretanju pripremnog postupka i  sudiji za prethodni postupak Općinskog suda u Tuzli stavilo prijedlog za određivanje mjere pritvora za maloljetnika (rođenog 2010. godine) osumnjičenog za pokušaj ubistva drugog maloljetnog lica (rođenog 2008. godine), a vezano za događaj od 1. septembra 2025. godine u dvorištu jedne osnovne škole u Tuzli, u  neposrednoj blizini školskog poligona.

Tokom incidenta osumnjičeno maloljetno lice je nožem u predjelu stomaka nanijelo teške tjelesne povrede opasne po život drugom maloljetniku. Povrijeđeni je nakon toga hospitaliziran u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.

Imajući u vidu težinu krivičnog djela, prijedlog da se maloljetniku odredi mjera pritvora je utemeljen na odredbama Zakona o krivičnom postupku FBiH i Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH.

Radi zaštite interesa maloljetnih osoba, Tužilaštvo neće iznositi  lične podatke učesnika događaja, kao ni detalje o radnjama koje se poduzimaju i koje će se nastaviti poduzimati u narednom periodu.

